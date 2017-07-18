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Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
В течение последних двух недель на улицах Донецка резко увеличилось количество террористов и российских военных. Пользователи соцсетей сообщают, что такого скопления оккупантов в городе не было давно. Об этом сообщает "Украинская служба новостей 1492", передает "Диалог.UA".
Согласно информации, вооруженные боевики в военной форме передвигаются по всему городу пешим ходом либо перемещаются на собственном в транспорте. Юзеры отмечают, что их численность в разы превышает среднюю норму и не исключают, что подобный "наплыв" в рядах террористических группировок может свидетельствовать о возможной эскалации конфликта.
При этом ни разведка, ни штаб АТО пока никак не прокомментировали возможное наступление боевиков либо подготовку провокациям на фронте.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, разведка, ДНР, АТО, террористы, оккупанты
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- Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"14:51
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании14:29
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
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- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
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