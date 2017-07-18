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Архив - Донецкая область

"Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука

18.07.2017 07:02
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"Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука

Бывший глава Луганской ОВГА, замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя пропагандистские и украинофобские действия террористов "ЛДНР", в которых они используют детей, заявил, что за такие действия оккупантов даже расстрелять мало. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

По слова Туки, "подонки", захватившие власть на временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей, основательно взялись за подрастающее поколение. В частности, террористы устраивают детские спектакли, в которых так называемые "герои ополчения" убивают "бандеровцев-укропов". Чиновник подчеркнул, что людей, которые занимаются данными постановками, даже расстрелять мало. Их нужно сажать.



Теги: Донбасс, дети, спектакль, ДНР, ЛНР, террористы
 
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