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Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом
Замминистра смог сфокусировать свое внимание на основной проблеме ситуации, что сложилась вокруг Донбасса. Из-за блокады Донбасса Украина утратила контроль над десятками предприятий на оккупированной территории и уже сейчас ощущает на себе негатив от этого решения. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью apostrophe.ua.
"Прежде всего, я считаю, была совершена огромная ошибка. Во-первых, людьми, которые устроили так называемую блокаду (оккупированного Донбасса, - ред.). И, во-вторых, властью, которая позволила этот сценарий реализовать", - заявил он.
"Негативные последствия мы уже имеем. И я пока что не вижу, каким образом мы будем выходить из этой ситуации. Например, согласно последнему докладу министра экономики, страна потеряла чуть больше миллиарда валютной выручки. Уже потеряла. Это первое. Во-вторых, мы добровольно, фактически собственными руками передали под контроль "орков" около 50 мощных предприятий, которые мы контролировали. Да, они расположены там. Но менеджмент тех предприятий контролировался нами. Их финансовые потоки контролировались нами", - пояснил он.
"Мы фактически добровольно отказались от целого ряда своих предприятий, передав их под контроль "орков". Достаточно легко было предсказать, что далеко не все предприятия будут использованы ими по назначению. Прогнозировали с самого начала, что шахты, добывающие антрацит, просто будут уничтожены, закрыты и затоплены. Что мы сейчас и наблюдаем", - заявил замминистра.
Тука также указал на то, что продукция предприятий на оккупированных территориях не очень интересует Россию: "Если некоторые из них (предприятий – ред.) имеют современное оборудование, то это оборудование будет демонтировано и вывезено в Россию. Более устаревшее оборудование будет просто порезано на металлолом".
Теги: экономика, Россия, Донбасс, блокада, оккупация, ДНР, ЛНР
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