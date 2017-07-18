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В «ДНР» выразили готовность к активной фазе боевых действий
Представитель "командования ДНР" заявил о готовности дать отпор из-за планов создания Малороссии. В "ДНР" готовы дать отпор и готовы к активной фазе боевых действий на Донбассе из-за планов создания "Малороссии". Об этом заявил так называемый представитель командования "ДНР" Эдуард Басурин.
Напомним, сегодня руководство непризнанной республики предложило создать новое государство со столицей в Донецке.
Между тем, в России заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что вопрос признания Малороссии пока не стоит. Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Володацкого, признание Малороссии будет обсуждаться только после того, как на планируемых к объединению территориях пройдут референдумы, результаты которых однозначно подтвердят единодушие граждан в этом вопросе. Именно так произошло в Крыму, отметил депутат.
Источник hronika.info
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Басурин, Малороссия
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