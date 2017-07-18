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В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании
В понедельник, 17 июля, знакомая одного из семерых заложников — водителей и диспетчеров компании автоперевозчика, захваченных «силовыми структурами» террористов первого июля текущего года с целью поднять «налоговую ставку» владельцу компании пассажирских перевозок, поделилась в соцсети сообщением о том, что никого из семерых заложников не отпустили, более того, двое из семерых пропали. «Силовики» намекали близким захваченных людей, что могут отпустить всех заложников спустя две недели, если договорятся с хозяином о том, что тот сделает крупный взнос в «бюджет», так называемой «республики», сообщают Факты.
Затем дали понять, что, возможно, отпустят лишь часть из них, в любом случае, так как рядовые сотрудники к этому «финансовому спору» отношения не имеют.
Родственникам за все это время ни разу не разрешили увидеться или поговорить по телефону со своими близкими, которых содержали в Донецком СИЗО № 5, а с неделю назад перевели в изолятор временного содержания, о чем родственникам стало известно случайно.
Однако, когда обнадеженные близкие заложников в понедельник 17 июля пришли к зданию изолятора временного содержания, чтобы забрать своих родных домой, двум из них сообщили, что их близких якобы отпустили еще в воскресенье, и «они ушли». Но, домой не пришел ни один из якобы «освобожденных» — судя по переписке, отпустили водителя и диспетчера. Телефоны этих двух заложников по-прежнему молчат.
Попытки близких подать заявление на розыск пропавших без вести не увенчались успехом буквально ни в каких «силовых органах».
Исходя из сообщений, которыми делятся друзья по несчастью в соцсетях, хозяин бизнеса автоперевозок не стал передавать террористам вымогаемую у него сумму, и от всяких контактов с так называемыми «налоговыми органами» вооруженного бандформирования «Донецкая народная республика» отказался.
Попытки террористов получить выкуп еще и с родственников заложников тоже успехом не увенчались. Хотя с родственников вымогали куда меньшие суммы. Однако у жителей «процветающей» «республики» даже и меньших сумм не набралось.
А если бы такие средства имелись, то «они нашли бы себе более спокойное место для проживания, чем нынешний Донецк», — отмечают родственники заложников.
Напомним, как ужесообщалось первого июля вооруженные люди на блокпосту «Зайцево» (на линии разграничения в районе оккупированной Горловки — авт.) остановили автобус, который вез пассажиров из Донецка в Киев, и велев пассажирам, которые даже не пересекли линию разграничения, добираться самостоятельно, вернули автобус обратно в Донецк, захватив четверых водителей. Двоих диспетчеров забрали из помещения в Донецке, а еще одного диспетчера, уже уволившегося накануне, увезли в СИЗО прямо из дому.
Пассажирам и заложникам объяснили, что к ним претензий нет, зато есть к владельцу автоперевозок, поэтому… ни в чем не повинные люди будут «сидеть», пока хозяин бизнеса не даст «республике» денег. О том, что их близкие попали за решетку родственники и знакомые узнали случайно. Им никто ничего не сообщает и обвинений не выдвигает. А автобусы с подконтрольной территории теперь доезжают только лишь до линии разграничения, дальше людей ожидает пересадка в транспорт тех перевозчиков, которым «органы» оккупантов предоставили право перемещаться по подконтрольной им территории.
Теги: Донецк, Донбасс, водитель, СИЗО, диспетчер, ДНР, боевики, террористы
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