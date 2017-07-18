"Возможность вырваться из своей провинции, которую они если и покидали, то для поездок в Магадан", - Бабченко объяснил, когда могут прекратиться командировки российских наемников в Луганск и Донецк

18.07.2017 19:49

Российские наемники в ближайшем будущем не перестанут ездить в Донбасс, где у них гораздо больше перспектив, чем в тех провинциях, где они проживают. Поэтому они охотно соглашаются на поездки в "ДНР/ЛНР", которые среди прочего дают им возможность заработка, сообщает "Диалог.UA".

Такое мнение высказал журналист и блогер Аркадий Бабченко. Он отмечает, что мотивация у таких людей однобокая, но когда человеку дается шанс, пусть даже и таким способом изменить жизнь, они бросают все. "Человек никогда в жизни территорию Камышловского района не покидал, ну, разве что в тюрьму в Магадан.

Тут он может поехать в Украину – он тут посмотрел мир, а еще может стать "героем", может спасти русских от проклятых "фашисто-бандеровцев". Вот и вся мотивация", - отметил журналист. Единственным выходом из этого он называет улучшение экономической ситуации в России, по его мнению, тогда поток наемников в Донбасс ослабнет.