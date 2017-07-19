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Ким Чен Ыну такое и не снилось: "вежливые" террористы "ЛНР" открыто запугивают местное население
В оккупированном Луганске появился запугивающий местное население рекламный билборд. Новая “народная власть” слишком “креативно” рекомендует мирным жителям не писать лишнего в социальных сетях. Фото рекламы обнародовал блогер Денис Казанский, передает “Диалог.UA”.
“Жизнь дороже лайков”, - написано на голубом фоне рекламного щита, а рядом в клетку помещена птичка Twitter.
Пользователи отмечают, что “свободный” народ Донбасса постепенно превращают в жителей Северной Кореи, где за репост в соцсетях можно получить расстрел.
К слову, местные рассказывают, что часто после захвата заложников, особенно проукраинских, оккупанты взламывают их соцсети и ищут противников “русского мира” в переписке пленника.
Оставшиеся в ОРДЛО жителей призывают не откровенничать в соцсетях даже с близкими знакомыми и не распространять важную информацию, в том числе персональные данные.
Теги: Донбасс, Луганск, реклама, расстрел, социальные сети, ДНР, ЛНР, террористы
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- В Донбассе серьезно обострилась ситуация: в штабе АТО подтвердили информацию о потерях ВСУ09:58
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