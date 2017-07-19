КРАМАТОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТРАЗИЛИ «НАПАДЕНИЕ» НА ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ

19.07.2017 16:28

Краматорских полицейских подняли по сигналу тревоги для обороны административного здания. Местных жителей ошарашил бронетранспортер, который передвигался в центре города. Подчеркнем, что опасения напрасны. Правоохранители отрабатывали операцию «Фортеця».

По надуманному плану, со стороны аэродрома в сторону здания полиции двигались люди, которые хотели захватить Краматорский горотдел. Полицейские прибыли по тревоге, и заняли соответствующие позиции для отражения атаки.

В отработке плана «Фортеця» приняли участие и патрульные полицейские, которые занимались перекрытием автодороги, и бойцы батальона «Киев».

Как сообщили правоохранители, отработку защиты здания полиции можно оценить удовлетворительно. Есть над чем работать и какие недостатки устранять.

Источник zi.dn.ua