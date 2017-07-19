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"Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”

19.07.2017 12:02
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"Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”

18 июля главарь “ДНР” Александр Захарченко заявил о создании нового “государства” “Малороссия” и отдал приказ “МГБ ДНР” объявить в розыск Петра Порошенко и Виктора Януковича. Боевик с позывным "Ялта" утверждает, что это связано с попыткой беглого президента Украины вернуться в Донбасс, передает “Диалог.UA”.

О том что "легитимный" намерен вернуться в Донбасс, в оккупированном Донецке узнали пару недель назад. Тогда главарь "ДНР" заявил, что не станет сотрудничать с Януковичем. По словам "Ялты", донецкий “команданте” сам принял решение о переформатировании ОРДЛО и не согласовывал свои действия с Москвой.

Боевик уверен, что Янукович лоббирует в Москве свое возвращение на родину и уже даже якобы получил согласие. “Это сигнал лично Януковичу и его мафии. Янукович сейчас согласовывает с Москвой свой приход в Донецк в виде благотворительного фонда и политической партии", - завил “Ялта”.



Теги: Донецк, Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, Захарченко, Янукович, Малороссия
 
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