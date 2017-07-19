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Мнение эксперта: заявление о "Малороссии" - манипуляции Кремля, его цель - прикрыть российскую агрессию на Донбассе и напомнить об имперском периоде истории Украины
Военный эксперт Дмитрий Снегирев уверен, что свои фантазии Захарченко согласовал с кремлевскими кураторами, а само заявление – часть спецоперации. Об этом Снегирев написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук". Он уверен: "Заявление Захарченко согласовано с российскими кураторами. Это замена тактики и стратегии с целью давления на Запад, чтобы заставить Украину выполнить политические условия минских соглашений", - сообщает "Диалог.UA".
Эксперт обратил внимание, что в самом заявлении присутствуют два манипуляционных момента: первый – привязка к истории Украины, использование флага Богдана Хмельницкого, и второй – само название "Малороссия" как элемент имперской истории России. Кроме того, главарь недореспублики и его кукловоды апеллируют чувствами украинцев, оставшихся на оккупированных территориях и тяготеющих к Украине. Таким образом демонстрируется неразрывная связь территорий с Украиной, а заодно – вооруженное противостояние на Донбассе выставляется в выгодном для Москвы свете внутреннего конфликта, а не агрессии со стороны РФ. Заявление рассчитано на западных партнеров Украины.
Захарченко демонстрирует, что "республики" готовы к интеграции в политическую жизнь Украины, но на своих, "малороссиких", условиях, главное из которых - неразрывная связь с Российской империей. Дмитрий Снегирев озвучил выводы, которые можно сделать исходя из происшедшего: "Мы имеем дело со спланированной спецоперацией. Кремль руками Захарченко бросает очередной пробный камешек и смотрит на реакцию Запада".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко, Запад, Минские договоренности, Малороссия
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