На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина

19.07.2017 19:40

На оккупированной территории Донецкой области в автомобиле умерла женщина. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

По информации наблюдателей, инцидент произошел 14 июля, однако его детали удалось узнать только несколько дней спустя.

"14 июля на автодороге Н15 67-летняя женщина потеряла сознание, когда она находилась в машине с еще одним пассажиром в 1,2 км к востоку от блокпоста "ДНР" в Александровке", – говорится в отчете СММ ОБСЕ.

17 июля наблюдатели посетили морг в Донецке, где из журнала регистрации узнали, что женщина умерла по естественным причинам.