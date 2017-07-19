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На Донетчине неизвестный бросил гранату в жилой дом. Погибла женщина
19.07.2017 06:56
В селе Покровское Бахмутского района неизвестный бросил гранату в частный дом. В результате взрыва пострадала 53-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице, передает пресс-служба правоохранителей региона.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.
Факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения первоочередных оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граната, жилой дом
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