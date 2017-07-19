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Архив - Донецкая область

Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе

19.07.2017 21:41
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Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе

Вооруженный конфликт на востоке Украины – никакая не гражданская война, а вторжение России на Донбасс. Как сообщается на официальной странице министра обороны Украины Степана Полторак в Facebook.

"В Украине нет гражданской войны. В Украине – прямое вторжение войск страны-агрессора и постоянная промывка мозгов местному населению, которое находится на оккупированной территории", – говорится в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт, Министерство обороны, оккупация, агрессор
 
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