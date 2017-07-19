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Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля

19.07.2017 19:09
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Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля

В Кремле все никак не могут осмыслить заявление главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA".

Главный спикер России отказался комментировать данный инцидент, аргументируя это тем, что он "подлежит осмыслению и анализу". При этом он добавил, что "российская сторона сохраняет приверженность минским договоренностям".

Однако спустя несколько часов, видимо дойдя умом до сути, Песков все же отбросил речевые барьеры и назвал слова Захарченко о создании "Малороссии" его личной инициативой. "Заявление Захарченко, сделанное по теме Малороссии, является его личной инициативой, - сказал Песков и добавил, - в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ".



Теги: Донбасс, Российская Федерация, террорист, Захарченко, Песков, Малороссия
 
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