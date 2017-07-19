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Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены
Украинские военные 14 раз открывали ответный огонь. За минувшие сутки, 18 июля, подразделения сепаратистов 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Погибли два бойца, еще четверо получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.
По информации военных, ситуация на Донбассе существенно ухудшилась. Горячее всего было на донецком направлении. Так, сепаратисты со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки.
У Красногоровки противник вел огонь из танков. Кроме того, были обстреляны жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 миллиметра двое гражданских получили ранения. А в результате обстрелов опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих.
На луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.
В штабе добавили, что украинские военные 14 раз открывали ответный огонь, преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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