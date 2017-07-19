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Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"
Владимир Жемчугов, бывший пленник террористов, которые оккупировали территории Донбасса, рассказал в интервью радио "Армія ФМ" о том, как попал в руки боевиков и как сопротивлялся им. Это передает "Диалог.UA".
Откуда боевики узнали, что Жемчугов не простой гражданский, а партизан. "Сначала они думали, что я простой местный: где-то подорвался, что-то взорвалось в руках. Полиция приехала домой с обыском. И слава Богу, ибо так меня узнали соседи и позвонили жене в Грузию. На следующий день взорвалась линия электропередачи, потому что мина была заложена с отсрочкой, и они пришли на место.
Рядом была воронка от растяжки, моя шапка, волосы, кровь. Они сделали экспертизу и заключение, что я имею к этому какое-то отношение. Сначала у меня была легенда, что я мирный житель, меня на украинском блокпосту заставили привезти эту мину, заставили силой. Но они сломали мой смартфон, посмотрели программы, переписку и поняли, что я имею прямое отношение к партизанскому движению.
Потом ко мне пришел ФСБшник, я понял это по голосу, по акценту. Он начал говорить со мной, мол, можешь сказки не рассказывать, мы сломали твой смартфон, мы знаем, кто ты, выдавай нам весь расклад", - рассказал он. Пытались ли боевики его вербовать "Были и кнут, и пряник.
Пряник такой был: сдаешь всех, делаешь то, что мы говорим, мы тебя везем в отель, кормим, купаем, везем в Москву в Институт хирургии глаза, тебе делают операции, протезы, семью перевозишь в Луганск, мы дадим тебе квартиру, все у тебя будет хорошо. Я отказался. Я сказал, что предателем не буду", - отметил Жемчугов.
Теги: Донбасс, полиция, партизан, ФСБ, ДНР, ЛНР, боевики, террористы
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