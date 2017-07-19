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В Донецкой области сменился главный полицейский

19.07.2017 11:10
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В Донецкой области сменился главный полицейский

Начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области и заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин назначен первым заместителем главы Национальной полиции Украины Сергея Князева. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
"Вячеслав Аброськин - назначен 1-м замом главы Нацполиции Украины. Достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках. Патриот до мозга костей. По факту его работы - террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной Вячеславу Васильевичу Донецкой области один из самых низких по стране уровней преступности - и это - в прифронтовой области!" - написал глава МВД.
Аваков отметил, что приказ о назначении Аброськина первым заместителем главы Нацполиции был подписан сегодня утром.
"Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей - дало мне основание по представлению Сергея Князева сегодня подписать приказ о назначении генерала Вячеслава Аброськина на высокую должность - служить и защищать каждого из Вас. Уверен - Вячеслав Васильевич Вас не подведет!" - прокомментировал министр.
Кроме этого, Аваков добавил, что новым главой полиции Донецкой области назначен полковник Невгад Виталий Викторович, ранее работавший заместителем Аброськина.



Теги: Донбасс, полиция, Вячеслав Аброськин
 
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