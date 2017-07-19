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Архив - Донецкая область

В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный

19.07.2017 22:34
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В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный

18 июля вечером у Зайцева, Донецкой области, от серьезных осколочных ранений погиб 22-летний закарпатец Золтан Балаж. Об этом сообщили в 128 бригаде ВСУ, передает Mukachevo.net.

Осколочные ранения военный получил в тяжелом бою с боевиками, которые в течение нескольких часов вели огонь по позициям сил АТО. Около 20:30 18 июля состоялся еще один мощный обстрел позиций бойцов ВСУ, вероятно, из минометов или РПГ.

Золтан Балаж нес боевое дежурство, когда начался бой, он получил многочисленные осколочные ранения, от которых погиб. Военный родом из города Виноградов Закарпатской области.



Теги: Донбасс, Донецкая область, погибший, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Зайцево
 
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