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В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя
В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предупредили о возможности ограничений поставок питьевой воды Мариуполю. По словам министра Вадима Черныша, в настоящее время объемы поставок воды в город уже сократились, что связано с повреждением боевиками части «Южнодонбасского водоканала», который поставляет воду из Северского Донца в город.
Оценить повреждения и ликвидировать их возможности нет.
Впрочем, уменьшение поставок не означает, что население города останется совсем без водоснабжения, ведь в Киеве считают, что у властей Мариуполя есть ресурсы для решения вопроса.
А вот низкое качество питьевой воды должно стать объектом внимания и Киева.
«Сейчас уровень примесей в воде очень высокий, и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе», — поясняет министр.
Напомним, в июне почти полмиллиона жителей Донецкой области остались без стабильного водоснабжения и вынуждены получать воду почасово. Это произошло в в результате боевых действий в возле села Васильевка Ясиноватского района (оккупированная территория).
Источник fakty.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, вода, обезвоживание, боевики
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