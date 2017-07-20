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ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ
20.07.2017 22:30
Сейчас пожарные выясняют, почему могло загореться поле
Пожарные ликвидировали пожар за селом Гришино Покровского района. В диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что горит пшеничное поле. Выехавшие на место спасатели увидели, что огнем объято поле площадью 68 гектаров. Пока на ликвидацию возгорания ехал расчет спасателей, фермеры самостоятельно пытались бороться со стихией – обпахали участок, чтоб пламя не распространилось дальше.
В итоге огнем уничтожены 23 гектара пшеницы. В разгар уборочной страды – это большие потери. Предположительно, причиной возгорания стал брошенный окурок.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, пожар, урожай, огонь, Покровский район
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