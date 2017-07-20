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Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
Цифры погибших за сегодняшний день украинских военных в зоне АТО значительно разнятся
Так, в Генштабе говорят про 4 убитых и 7 раненых, а по данным благотворительного фонда помощи армии «Повернись живим», военные потеряли 8 бойцов.
«По нашей информации количество раненых достигает 13 человек. Один защитник Украины попал в плен», — отмечает фонд в Facebook.
Активисты поясняют, что позиции украинской армии в поселке Желобок стоит «как кость в горле», поэтому они продолжают обстрелы, применяя крупнокалиберную артиллерию. В фонде предполагают, что конечная цель боевиков отбить у ВСУ желание приближаться к Бахмутской трассе — одной из основных дорожных артерий области.
«Окрестности Красногоровки (Донецкая область) — в начале суток там были попытки атаковать наши позиции на бронированной технике, наступление террористов сопровождалось сверхмощными обстрелами, и прикрывалось огнем из трех танков.
Активность боевиков на этом участке наблюдалась в течение недели, они интенсивно обстреливали жилые массивы города, запугивая местное население», — говорится в сообщении активистов.
Добавим, оккупанты на собственных телеканалах и радио почти круглосуточно говорили сегодня о нарушениях «перемирия» со стороны ВСУ, что якобы они вынуждены отражать «преступления Украины».
«Наша разведка уже фиксирует движение транспорта с личным составом и большим количеством боекомплектов крупного калибра. После ночных боев у наших ребят вышло из строя значительное количество тепловизоров, не хватает беспилотных аппаратов, чтобы отслеживать движение террористов, анализируя их планы», — констатировали в фонде.
Напомним, на 239 общевойсковом полигоне во время танковых учений взорвался инженерный боеприпас.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, погибший, АТО
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