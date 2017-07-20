Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери

20.07.2017 09:30

В течение вчерашнего дня незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие на Донбассе

При этом четверо наших военных погибли, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что минувшие сутки в зоне АТО снова завершилась увеличением обстрелов украинских соприкосновения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, после 18:00 на Луганском направлении враг из вооружения БМП обстреливал наши позиции в Новозванивке. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия — по Станице Луганской.

В конце суток силы АТО имели и потери. Около 18:00 в районе поселка Новотошковское результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое были ранены.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали наши опорные пункты в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20:00 противник бил из минометов калибра 82 миллиметра.

На Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также около 23:00 преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала враждебная БМП.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая «хлебным» перемирием, продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так, вчера около 19:00 бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22:00 вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.

Силы АТО 13 раз открывали огонь.

Как писала Politeka, в зоне боевых действий на Донбассе 18 июля погибли двое, ранены четверо украинских военных.

Источник: Politeka