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Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери
В течение вчерашнего дня незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие на Донбассе
При этом четверо наших военных погибли, трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что минувшие сутки в зоне АТО снова завершилась увеличением обстрелов украинских соприкосновения со стороны незаконных вооруженных формирований.
Так, после 18:00 на Луганском направлении враг из вооружения БМП обстреливал наши позиции в Новозванивке. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия — по Станице Луганской.
В конце суток силы АТО имели и потери. Около 18:00 в районе поселка Новотошковское результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое наших военных, еще трое были ранены.
На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали наши опорные пункты в Водяном и Гнутово. Кроме того, по Гнутово около 20:00 противник бил из минометов калибра 82 миллиметра.
На Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также около 23:00 преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала враждебная БМП.
Отмечается, что незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая «хлебным» перемирием, продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так, вчера около 19:00 бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22:00 вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.
Силы АТО 13 раз открывали огонь.
Как писала Politeka, в зоне боевых действий на Донбассе 18 июля погибли двое, ранены четверо украинских военных.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, АТО, обстрелы
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