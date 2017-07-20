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Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов
Главарь псевдореспублики «ДНР» Александр Захарченко 18 июля заявил о создании нового «государства». Называться оно якобы будет «Малороссия» и охватит, согласно планам его «строителей», всю Украину (без «прихватизированного» РФ Крыма). Столицей решили сделать Донецк.
Кремлёвские уши
От идеи «Малороссии» открестились в «ЛНР» (мол, нас на этот «праздник жизни» не приглашали - мы «Минск» чтим) и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: объявление о создании Малороссии является личной инициативой Захарченко, о которой российские власти якобы сами «узнали из СМИ». «Мы остаёмся приверженными Минским договорённостям», - подчеркнул представитель Кремля.
В то же время все прекрасно понимают, что Захарченко озвучить подобные «идеи» без ЦУ от кремлёвских кураторов ни за что не решился бы…
Секретарь СНБО Александр Турчинов не стеснялся в выражениях: «Этот извращённый бред, который был написан в Кремле и озвучен ряжеными клоунами вроде Захарченко, свидетельствует о желании московских «стратегов» снова восстановить продвижение военной агрессии на запад, втягивая в кровавые жернова новые регионы Украины».
По словам Турчинова, подобные планы агрессора «ещё один аргумент в пользу принятия Закона Украины «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей» (подробнее о нём читайте на стр. 7 - прим. ред.) и необходимости ускорить освобождение Востока страны от российских оккупантов и подконтрольной им уголовно-сепаратистской грязи».
«Судьба кремлёвского плана «Малороссия-17» будет аналогичной «Новороссии-14», или любой другой «Дебилоросии» путинского формата», - отметил Турчинов.
В том же ключе высказался и президент Пётр Порошенко: «Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России… Три года весь мир не наказывает, а мотивирует Россию сесть за стол переговоров. Россия пытается шантажировать опасным признанием независимости так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию… Проект «Новороссия» был похоронен. Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом».
Франция и Германия (представители «нормандской четвёрки», подписавшие наряду с Украиной и РФ Минские соглашения касательно урегулирования ситуации на Донбассе) в унисон осудили заявление главаря «ДНР», в который раз заявив, что привержены принципу «полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в её признанных международным сообществом границах». Они призвали РФ «усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту».
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц был лаконичен: «Обеспокоен событиями в Украине относительно «заявления» о «Малороссии». Нужно избегать действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений».
Реакция США
В Госдепе США высказались следующим образом: «Мы слышали, что так называемые сепаратисты хотят видеть новую страну, и это новое государство должно возникнуть вместо Украины. Это, безусловно, вопрос, который находится в сфере наших беспокойств».
Председатель Комитета по вопросам вооружённых сил Сената США сенатор-республиканец Джон Маккейн был более конкретен: «Амбиции Путина по восстановлению Российской империи продвинулись ещё на один шаг, когда российские сепаратисты в Донецкой области Украины провозгласили независимое государство с названием царской эпохи «Малороссия». Ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на президенте России, от руководства, финансирования, а также от снабжения войск и оружия со стороны которого полностью зависимы сепаратисты… Путин рассчитывает, что чем больше его вооружённые силы и сторонники поубивают украинцев, тем больше украинской территории они смогут захватить. И чем больше Путин будет заставлять Украину отдавать свои ограниченные ресурсы на войну, а не на улучшение экономики, тем больше он сможет расшатать власть в Киеве, мешая Украине реализовать её евроатлантическое будущее».
По словам Маккейна, США и европейские союзники должны признать, «что мы не смогли кардинально изменить планы России в Украине на протяжении последних трёх лет».
Он подчеркнул, что санкции против РФ не действуют, и призвал США и европейских союзников «разработать политику и стратегию для увеличения дипломатических, экономических и военных последствий, от которых Россия будет терять, пока не выполнит своих обязательств по Минским соглашениям».
Сенатор настаивает не только на усилении санкций против РФ, но и на предоставлении Украине летального оружия оборонительного характера.
«Это будет повторяться до бесконечности…»
Руководитель политических и международных программ Украинского Института Будущего, «Хвиля», шеф-редактор портала «Хвиля», политолог Юрий Романенко так прокомментировал «малоросские» планы Захарченко:
«Приняв литр на грудь, Захар заявил о создании нового государства «Малороссия». Этим, можно сказать, шагом малоросы в очередной раз вышли из Минских соглашений… Это будет повторяться до бесконечности, потому нам надо принять закон об оккупированных территориях и не заморачиваться манёврами малоросов = Суркова-Путина. Логика у них такая же, как в 1918-м у большевиков. Дождаться, когда в Киеве рухнет власть, чтобы потом, аппелируя к фейковой государственности Малороссии-Новососсии, урвать кусок Украины побольше, используя оголодавших и похудевших «малоросов» для проворачивания очередной аннексии».
Андрей ПИТОНОВ.
Инфографика Татьяны ПЕТРОВОЙ.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, оккупанты
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