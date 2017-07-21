Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой

21.07.2017 19:34

Под Красногоровкой боевики так называемой ДНР применили тактику украинских военных и попытались захватить опорный пункт ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович в своей колонке на "Апострофе".

Он подчеркнул, что данный момент не является обострением, а только боевым эпизодом, который не поменял ситуацию на фронте. "Это маленький эпизод позиционной войны, которая там все время идет. Бывают на войне удачные и менее удачные эпизоды. И ситуация под Красногоровкой - это наша победа, которую мы добыли в непростых условиях. Сначала они захватили часть опорного пункта, а потом мы их выбили оттуда", - рассказывает Арестович.

По словам блогера, боевики использовали тактику, которую до этого против них длительное время применяли силы АТО. В частности, противник нашел слабое место на линии обороны ВСУ и под прикрытием артиллерии попытались захватить его и укрепиться. "За 2015-2016 годы у нас было порядка 12 таких эпизодов", - уточнил Арестович.

При этом военный эксперт отметил, что первые такой эпизод произошел в 20-х числах июня под Каменкой.

"Они ищут слабые места во всех смыслах: морально-психологическое состояние, плохое несение службы нашими подразделениями. Все это проверяется и готовится, как ограбление банка - по сантиметрам, дециметрам и секундам, а потом – удар", - подчеркнул Арестович, добавив, что нападение сопровождается информационными операциями, которые подрывают психологическое состояние бойцов АТО.