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Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь
Пока в оккупированном Донецке объявляют о создании "государства Малороссия", служащая "Министерства иностранных дел" фейковой "ДНР" Алина Козина решила сбежать на подконтрольную Киеву территорию Украины – в Мариуполь.
Соответствующая информация появилась в Facebook на странице "Добробат.Інфо".
"Знакомьтесь, Алина Козина, 1992 года рождения. Сотрудница "МИД ДНР". Странно, почему в такой ответственный и исторический для "молодой республики" момент, Алина решила рвануть в Мариуполь", - говорится в тексте.
"В любом случае, информация о ее "дипломатическом визите" стала известной правоохранителям. Ждем новостей от спикеров МВД Украины или других ведомств", - отметили в паблике.
Отмечается, что сотрудница террористов имеет "довольно интересную географию отдыха". В качестве примера приводится аккаунт Козиной в Instagram, где она регулярно публиковала фотоотчеты из зарубежных вояжей.
"Кроме того, служба в правительстве сепаратистов Алину явно не устраивала, ведь еще в январе девушка активно искала работу", - говорится в комментарии к резюме Козиной на сайте по трудоустройству.
В свою очередь волонтер и блогер Роман Синицын в соцсети иронично написал: "Понять и простить".
Один из комментаторов обратил внимание на фото Козиной, сделанное в Киеве.
"Такую инфу лучше еще и на сепарских пабликах публиковать, сами с ней разберутся", - отреагировал Taras Matlak.
Источник Обозреватель.
Теги: Донбасс, Мариуполь, чиновник, ДНР
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