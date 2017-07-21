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Для Наташи Лафазан, пострадавшей от обстрела поселка Сартана, купили дом в Киеве
Юная жительница Сартаны Наталья Лафазан и ее отец Александр станут жителями Киевской области. Благодаря совместным усилиям семье купили дом в Броварах, пишет 0629.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Мария Ионова.
"Оформили покупку земли и дома для Наташи Лафазан и папы Александра. Мордор сделал свое ужасное дело, но стараемся понемногу исправить ситуацию и начать новую страницу в жизни Александра и Натальи. Они в настоящее время находятся в Словении. Я особенно благодарна мэру Мариуполя, господину Бойченко, который львиную долю финансирования взял на себя. Также давнему другу Игорю Кудрявцеву, который нашел дом и все организовал документально и частично финансово", - написала Ионова и назвала еще ряд фамилий известных деятелей, которые приняли участие в судьбе семьи из Сартаны.
Как стало известно, школа, где будет учиться Наталья, совсем рядом с новым домом семьи. "Образование - это главное. Наташенька очень старательная девочка", - написала Мария Ионова.
Два года назад Наташа потеряла самого близкого человека и лишилась ноги во время обстрела поселка Сартана. Мама закрыла ее от разрыва снаряда и погибла сама. Сейчас девочке 12 лет, она постоянно ездит на реабилитацию за границу.
Напомним, в ночь с 16 на 17 августа 2015 года со стороны Саханки - Коминтерново гибридные войска «ДНР» обстреляли поселки Лебединское и Сартана под Мариуполем. Обстрел велся из 122-мм гаубиц, принадлежащих первой мотострелковой дивизии РФ. Такую официальную информацию озвучили в штабе обороны Мариуполя. Направление обстрела и тип оружия подтвердили и эксперты ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Киев, дом, Сартана
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