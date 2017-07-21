- Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО08:39
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса08:18
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь08:02
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО07:41
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом07:21
- ВОССТАНИЕ МАШИН НАМЕТИЛОСЬ В ДРУЖКОВКЕ22:52
- ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ22:30
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
"Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса
Всех наемников, которые помогали Кремлю оккупировать украинский Донбасс, рано или поздно ждет расплата. С таким заявлением выступил известный российский журналист Александр Невзоров в интервью "Эхо Москвы", передает "Диалог.ua".
Он напомнил, что в Великобритании на днях к внушительному тюремному сроку приговорили бывшего боевика "ДНР". "В Англии очень красиво и очень сдержано прошел первый процесс над иностранным, скажем так, участником донбасского конфликта, над каким-то англичанином, который подался туда в ДНР пострелять по украинцам... Было рассмотрено его дело, и диагноз был вынесен однозначно – это террорист, участвовавший в террористической организации, и он должен сесть в тюрьму на 5 с половиной лет", - рассказал Невзоров, уточнив, что выжившие подельники террориста рано или поздно повторят его судьбу.
Журналист предупредил, что как только в России сменится режим, всех этих наемников, поверивших кремлевской пропаганде о "русском мире" на Донбассе, "точно так же эшелонами повезут и по международным судам, и в Украину повезут выдавать, и участь их будет очень и очень печальна".
Теги: Россия, Донбасс, суд, террорист, ДНР, боевики, наемники
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
- Российские силовые структуры тесно сотрудничают с боевиками "ДНР"
- Российские военные всячески стараются не пропустить "драпающих" из Донбасса "ополченцев" на свою территорию
- Слухи о том, что "республиканские" гэбисты посадили оппонента Пушилина, не опровергнуты
- В России судят боевиков "ЛНР"
- Новости из оккупации: местные донбасские боевики недовольны засильем российских командиров
- Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО08:39
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса08:18
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь08:02
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО07:41
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом07:21
- ВОССТАНИЕ МАШИН НАМЕТИЛОСЬ В ДРУЖКОВКЕ22:52
- ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ22:30
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Захарченко могут ликвидировать за излишнюю болтливость, - СМИ20:55
- 6 гривен? Мариупольцы выступили против повышения тарифов в маршрутках18:12
- Каждый четвертый украинский школьник был жертвой травли. В основном травле подвергаются переселенцы09:09
- Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО08:39
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса08:18
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь08:02
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО07:41
- Самолет США провел новую разведку над Донбассом07:21
- ВОССТАНИЕ МАШИН НАМЕТИЛОСЬ В ДРУЖКОВКЕ22:52
- ЧАСТЬ УРОЖАЯ ПОД ПОКРОВСКОМ УНИЧТОЖЕНА ОГНЕМ22:30
- Експерт: ось чому не варто брати на роботу громадян Росії22:15
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти21:58
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО