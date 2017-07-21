На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра

21.07.2017 20:51

Павел Жебривский поддерживает идею постройки водного канала из Днепра в Мариуполь. Это позволит значительно улучшить поставки воды в Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА.

«Это позволит обеспечить качественной водой Мариуполь, Волноваху, Мангушский и Никольский районы, а также некоторые районы Запорожской области. Такой амбициозный проект требует огромного финансирования и значительных затрат времени, однако после его выполнения юг области не будет испытывать проблем с водой», - заявил Павел Жебривский.

Также было высказано желание частично расчистить Старокрымское водохранилище и построить станцию смягчения воды.

Сегодня мариупольцы потребляют достаточно жесткую воду, которая подается из Старокрымского водохранилища.