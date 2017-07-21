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Архив - Донецкая область

Оккупанты срывают "Минск": противник отказался пустить наблюдателей Миссии ОБСЕ на территорию захваченной Ясиноватой

21.07.2017 13:56
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Оккупанты срывают "Минск": противник отказался пустить наблюдателей Миссии ОБСЕ на территорию захваченной Ясиноватой

Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" не пропускают сотрудников СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в оккупированную Ясиноватую.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали новые свидетельства нарушения минских договоренностей террористами "ДНР".

"Член "ДНР" "Злой" запрещает доступ СММ ОБСЕ в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - сообщается на их официальной странице в Twitter.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, ОБСЕ, ДНР, террористы, Минские договоренности
 
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