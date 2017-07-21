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Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО
21.07.2017 08:39
Президент РФ Владимир Путин много и с удовольствием рассуждает о ситуации в Украине, но о том, что Россия сделала с Донбассом говорить боится.
Людям никогда не дадут задать Путину неподготовленные вопросы...
Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский.
Источник Трибун
Теги: экономика, Донбасс, Путин, вопрос
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