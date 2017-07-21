Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО

21.07.2017 08:39

Президент РФ Владимир Путин много и с удовольствием рассуждает о ситуации в Украине, но о том, что Россия сделала с Донбассом говорить боится.

Людям никогда не дадут задать Путину неподготовленные вопросы...

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский.

Источник Трибун