Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО

21.07.2017 08:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин не желает говорить об экономике Донбасса.ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин много и с удовольствием рассуждает о ситуации в Украине, но о том, что Россия сделала с Донбассом говорить боится.

Людям никогда не дадут задать Путину неподготовленные вопросы...
Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Денис Казанский.

Источник Трибун



Теги: экономика, Донбасс, Путин, вопрос
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх