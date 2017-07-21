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"Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
Обиженный Кремлем российский террорист и "международный преступник" Игорь Гиркин заявил о том, что Путин бросил так называемую "Новороссию" и "сдал" всю Украину, а Алексей Навальный в президентском кресле продолжит сливать пророссийские анклавы "ДНР" и "ЛНР". Об этом он рассказал в ходе дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным, передает "Диалог.UA".
Гиркин-Стрелков утверждает, что различные "ополченцы" и прочие боевики боролись за так называемый "русский мир", тогда как Навальный хочет прийти и отдать захваченные территории Украине. "Вы, Алексей Анатольевич, если и отличаетесь от Путина, то только в худшую сторону.
Он худо-бедно создал эти криминальные режимы (речь, судя по всему, идет об оккупантах ил "ДНР " и "ЛНР", - ред.), но все же оставляет надежду на будущее. А вы собираетесь обратно отдать эти территории Украине, поэтому вы реально хуже, чем Путин", - говорит Гиркин.
Также боевик подчеркнул, что Навальный намерен пойти до конца, "сдавая" Украину Западу. "Путин сдал всю Новороссию, сдал всю Украину, которая оказалась оружием Запада, и вы собираетесь довести это политику до конца, не отличаясь от Путина", - добавил бывший клиент "ДНР".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, боевики, Стрелков, Гиркин, Навальный
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