"Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО

21.07.2017 10:49

Обиженный Кремлем российский террорист и "международный преступник" Игорь Гиркин заявил о том, что Путин бросил так называемую "Новороссию" и "сдал" всю Украину, а Алексей Навальный в президентском кресле продолжит сливать пророссийские анклавы "ДНР" и "ЛНР". Об этом он рассказал в ходе дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным, передает "Диалог.UA".

Гиркин-Стрелков утверждает, что различные "ополченцы" и прочие боевики боролись за так называемый "русский мир", тогда как Навальный хочет прийти и отдать захваченные территории Украине. "Вы, Алексей Анатольевич, если и отличаетесь от Путина, то только в худшую сторону.

Он худо-бедно создал эти криминальные режимы (речь, судя по всему, идет об оккупантах ил "ДНР " и "ЛНР", - ред.), но все же оставляет надежду на будущее. А вы собираетесь обратно отдать эти территории Украине, поэтому вы реально хуже, чем Путин", - говорит Гиркин.

Также боевик подчеркнул, что Навальный намерен пойти до конца, "сдавая" Украину Западу. "Путин сдал всю Новороссию, сдал всю Украину, которая оказалась оружием Запада, и вы собираетесь довести это политику до конца, не отличаясь от Путина", - добавил бывший клиент "ДНР".