Самолет США провел новую разведку над Донбассом

21.07.2017 07:21

Это второй полет беспилотника за неделю. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в четверг совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР. Разведчик совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 километров.

Находясь над Луганской областью, он также дважды приближался на расстояние около 40 километров к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 километров беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тысяч метров.

Это уже второй полет американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья. Ранее беспилотник совершил полет в мае.