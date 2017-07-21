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Ситуация в АТО: боевики продолжают провокации, обе стороны понесли большие потери
За сутки 20 июля в результате боевых действий на Донбассе погибло пятеро украинских военнослужащих, в то время как еще восемь пострадало. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба антитеррористической операции.
По состоянию на 06:00 21 июля противник открывал огонь по позициям АТО 29 раз, на что украинцы ответили 16 раз.
На Донецком направлении боевики так называемой ДНР четыре раза открывали огонь по позициям бойцов ВСУ в районе Авдеевки из миномётов 82 и 120 мм калибра, стреляли по Водяному, а также обстреливали шахту Бутовку из миномётов и гранатомётов, в результате чего погиб один военный, а еще один был ранен.
На Луганском направлении враг стрелял по Станице Луганской. «Благодаря умелым и оперативным действиям наших бойцов противник не только прекращал огневые провокации, но и понес серьезные потери в живой силе», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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