Последние новости раздела
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска14:46
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"14:22
СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
21.07.2017 22:06
В ночь на 20 июля в Песках (Ясиноватский район Донецкой области) в результате пьяной ссоры были ранены семеро военных. Об этом сообщил источник издания "Левый берег" в Национальной полиции Украины.
По его словам, один из бойцов бросил две гранаты РГД-5 под ноги своим обидчикам. В результате и он, и шесть других бойцов получили осколочные ранения и были срочно отправлены в военный госпиталь в Покровске.
Открыто уголовное производство по ч.15 и ч.115 УК України - покушение на убийство.
Напомним, по данным Министерства обороны Украины, 20 июля на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погибли девять бойцов Вооруженных сил Украины, ранения получили еще пятеро.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ранения, АТО, ВСУ, Минобороны, гранаты, Нацполиция
Читайте также:
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО
- Полторак: В зоне АТО находятся 34 тыс. бойцов ВСУ, в этом году погибли около 120 военнослужащих
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов
- Минобороны: Сепаратисты готовятся к прорыву фронта
- В зоне АТО пострадали два бойца – штаб. ВИДЕО
- Позиции ВСУ под Мариуполем враг обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Сепаратисты под видом обысков грабят дома на Луганщине20:01
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление15:36
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- Нужно распустить Верховную Раду, как бесполезный и антиукраинский орган - Рабинович21:42
- Лавров выставил Путина идиотом: чиновник ответил, зачем глава Кремля ходил в туалет вместе с Трампом21:14
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Сепаратисты под видом обысков грабят дома на Луганщине20:01
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ УКРАИНА МОЖЕТ «ВМЕРТИ» УЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ19:08
- "Головокружительная" встреча президентов: украинский чиновник во время речи Лукашенко потерял сознание. ВИДЕО18:54
- Порошенко: В Беларуси будут изучать украинский язык18:30
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО