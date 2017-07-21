Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска

21.07.2017 17:14

Бывший лидер боевиков на Донбассе, экс-кадровый ГРУшник РФ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что деньги и оружие на взятие Славянска он взял в аннексированном Крыму. Об этом он сказал в ходе дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает "Медуза".

Так, на вопрос; "на чьи деньги вы заняли Славянск и где взяли оружие?, Гиркин ответил: "Оружие взял в Крыму, деньги там же".

При этом Гиркин отказался отвечать, почему перестал воевать на Донбассе.

"Я ушел с Донбасса, потому что мне были выставлены такие условия. Какие условия, я вам сказать не могу. Как офицер", - заявил он.

Экс-лидер боевиков также пожаловался, что не получал никаких денег за "службу".

"Единственное, чем я могу оправдаться перед соратниками. Им я тоже не могу рассказать об условиях, которые мне предъявили. Но я ничего не получил ни за свое так называемое бегство, ни за службу. Я сейчас живу так же как до Крыма и даже хуже. Живу на зарплату и военную пенсию", - сказал Гиркин.

Стрелков в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа".

Военные действия также начались в этот период.

После полного окружения силами АТО Славянска в Стрелков вышел в Донецк.

Позднее Стрелков обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.