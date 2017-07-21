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В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"

21.07.2017 14:22
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В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"

Утром 21 июля в больницу имени Калинина в захваченном Донецке привезли восемь погибших террористов “ДНР” и пять раненых. Среди пострадавших есть несколько россиян. Координатор в “Стоп террор” Семен Кабакаев озвучил последние известные данные о потерях оккупантов за последние сутки, передает “Диалог.UA”.

Так, после обстрела позиций ВСУ 20 июля бойцы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ. В результате боевики понесли потери. “По состоянию на 06:00 в больницу Калинина было доставлено 8 "200-х", среди них 2 наемника из РФ, которые в качестве добровольцев прибыли в Донецк из Ростовской области. Также привезли 5 "300-х", среди них есть граждане РФ”, - сообщил Кабакаев.

В “ДНР” заявили, что за минувшую неделю потеряли 9 человек убитыми и 11 ранеными. При этом оккупанты озвучили количество жертв только среди мирного населения.



Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, больница, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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