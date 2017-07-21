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В ДНР рассказали о потерях за неделю
Сепаратисты утверждают, что ВСУ 300 раз нарушили "режим тишины". Девять человек погибли и еще одиннадцать получили ранения в ДНР за неделю в результате обстрелов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ одна мирная жительница погибла и шесть получили ранения, также восемь защитников республики погибли, пять получили ранения", – сказал Басурин.
Он проинформировал о почти 300 фактах нарушения "режима тишины" со стороны ВСУ за неделю. Басурин утверждает, что по территории ДНР было выпущено свыше тысячи боеприпасов.
Также сообщается, что жительница Ясиноватой получила осколочное ранение в ногу в результате обстрела. Снаряд упал прямо в огород, где в это время находилась женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу. Также повреждения получили четыре дома по улицам Солнечная и Курортная.
Как сообщал Корреспондент.net, в пресс-центре АТО заявили о 29 обстрелах за 20 июля со стороны сепаратистов. Пять бойцов погибли, еще восемь получили ранения.
По информации военных, накануне под Красногоровкой сепаратисты потеряли шесть человек убитыми.
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, потери, ВСУ, обстрелы
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