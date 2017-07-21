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Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
Известный российский террорист и военный преступник, в прошлом – один из главных действующих лиц террористической организации "ДНР" Игорь Стрелков заявил, что России ни в коем случае нельзя "сдавать" ОРДЛО Украине, так как Киев в таком случае моментально поднимет вопрос аннексированного Крыма. Об этом он рассказал в ходе дебатов с потенциальным кандидатом в президенты России Алексеем Навальным, передает "Диалог.UA".
Боевик уверяет, что Минские соглашения, приверженцем которых себя объявил Навальный, не смогут остановить войну России и Украины, ведь при таком исходе события Киев сразу же предъявит свои законные права на аннексированным Крым.
"Попытка решения конфликта по Минскому процессу не остановит войну. Как только вы сдадите Донбасс Украине, сразу встанет вопрос по поводу Крыма. Пока в Киеве сидят русофобы и нацисты, никакого примирения не будет, война неизбежна", - подчеркивает Стрелков.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, террорист, ДНР, ЛНР, Стрелков, Минские договоренности, Навальный
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