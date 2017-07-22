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ОБСЄ зафіксувала влучання в насосну станцію, що подає воду на Маріуполь

22.07.2017 10:54
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ОБСЄ зафіксувала влучання в насосну станцію, що подає воду на Маріуполь

Про це на брифінгу в Донецьку заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає Depo.Донбас.

"Коли ми перебували на території цієї станції (у Василівці - ред.), Сьогодні було зафіксовано влучання. Ми бачили також і сліди минулих влучень на цій станції", - сказав Хуг.

За його словами, сьогодні була обстріляна насосна станція в Василівці, яка подає воду на п'ять фільтрувальних станцій, в тому числі в Маріуполь.

Три фільтрувальних станції можуть працювати автономно якийсь час, так як мають свої сховища, а дві відразу зупиняться в разі пошкодження насосної станції в Василівці, - зазначив Хуг.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, насосная станция
 
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