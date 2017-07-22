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У АТО загинув ще один боєць 128 бригади – прапорщик Олексій Калабішка
22.07.2017 17:03
Про це підтвердили відразу кілька компетентних співрозмовників з числа офіцерів ЗСУ, які зараз несуть службу в зоні АТО.
Закарпатець Олексій Васильович Калабішка загинув під Горлівкою від осколкового поранення, яке він отримав під час чергових масованих обстрілів.
Про одного загиблого за останню добу звітують і в штабі АТО.
Олексій родом із села Плоске, що на Свалявщині. У нього залишилася дружина і 2 дітей.
Зауважимо, що в ці дні на Закарпатті оголошено днями жалоби у зв'язку з гибеллю 2-х дуже молодих бійців 128 бригади за останній тиждень, Золтана Балажа і Сергія Гладкого.
Источник: mukachevo.net
Теги: Донбасс, штаб, офицеры, АТО
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