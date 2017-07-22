В Мариуполе 2-летний мальчик умер после наркоза в частной стоматологии

22.07.2017 15:52

Двухлетний ребенок скончался после введения общего наркоза в частной стоматологической клинике в Мариуполе, — сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

Около 12:00 в Кальмиусское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что из частной клиники в реанимацию городской больницы в стадии клинической смерти доставили мальчика 2015 года рождения.

«Известно, что родители привезли ребенка к стоматологу. Малышу был введен общий наркоз, и во время процедуры мальчик умер», — говорится в сообщении.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.140 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему» Уголовного кодекса Украины.

«Полицейскими совместно с сотрудниками прокуратуры будет прекращена работа данного заведения и проверена законность его деятельности, происхождения медицинских препаратов, которые использовали врачи и профессионализм действий самого врача. О ходе расследования данного преступления будет широко информироваться общественность с целью недопущения распространения сплетен любого характера», — подчеркнул начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад.

Источник: hromadskeradio.org