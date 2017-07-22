- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- ГПУ обратилась к РФ с просьбой выдать боевика "ДНР" Погодина, убившего школьника из Краматорска14:46
- В больницу Калинина утром привезли 8 "200-х" и 5 "300-х" боевиков "ДНР" - Кабакаев рассказал о последних потерях "ихтамнетов"14:22
Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города
В Торецке (Донецкая область) состоялись праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, у памятного знака защитникам Украины, павшим за освобождение города, состоялось возложение цветов. Памятный знак освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий.
После этого колонна машин отправилась на центральную площадь. Секретарь горсовета Юрий Евсиков вручил военным 128-й и 57-й бригад, врачам, медицинским сестрам, работникам ГСЧС и полиции медали, изготовленные по случаю 3-й годовщины освобождения города.
После торжественной части жители города с 20-метровым флагом отправились по улицам. Завершилось празднование открытием памятной экспозиции.
Напомним, 21 июля 2014 года сводные подразделения Сил специальных операций Украины освободили Торецк от незаконных вооруженных формирований. 33 бойца и 8 спецназовцев почти 8 часов сдерживали наступление более 200 вооруженных боевиков, усиленных 2 танками и БМП. В тот день ранения получили 3 военных. К вечеру украинские войска получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Источник: https://censor.net.ua/v448730
Теги: Донбасс, освобождение, годовщина, Торецк
- Последний освободитель Енакиева приехал на митинг в инвалидной коляске
- "ХНР" не суждено было родиться - сегодня третья годовщина освобождения Харьковской облгосадминистрации от "защитников русского мира" (ВИДЕО)
- Донецк отметил годовщину освобождения Украины (ФОТО)
- Красный Лиман свободен уже 70 лет
- "Афганцы" перенесли шторм и равнодушие власти
- На Саур-Могиле все ветераны стали своими
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- На уровне области рассматривают подачу воды в Мариуполь из Днепра20:51
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО20:26
- Сепаратисты под видом обысков грабят дома на Луганщине20:01
- Боевики применили тактику сил АТО: военный эксперт рассказал, что произошло под Красногоровкой19:34
- Чужой среди своих: СБУ задержала экс-боевика ДНР, который прятался на территории Украины17:39
- Стрелков рассказал, где взял деньги и оружие для захвата Славянска17:14
- В ДНР рассказали о потерях за неделю16:24
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой15:59
- Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление15:36
- Гройсман намерен создать единую стратегию развития транспорта09:12
- Маккейн рассказал, кто стоит за заявлениями Захарченко о «Малороссии»08:53
- Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»08:32
- Своими работами я стараюсь украсить мир, — фотограф Катерина Мостовая08:15
- Нафтогаз поднимает цены на газ для промышленности07:50
- Астрологический прогноз с 22 по 28 июля07:22
- Неожиданно: в США заявили о помощи Путина Украине22:32
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО22:06
- Нужно распустить Верховную Раду, как бесполезный и антиукраинский орган - Рабинович21:42
- Лавров выставил Путина идиотом: чиновник ответил, зачем глава Кремля ходил в туалет вместе с Трампом21:14
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери