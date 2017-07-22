Жители Торецка отметили третью годовщину освобождения города

22.07.2017 09:31

В Торецке (Донецкая область) состоялись праздничные мероприятия по случаю третьей годовщины освобождения города от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, у памятного знака защитникам Украины, павшим за освобождение города, состоялось возложение цветов. Памятный знак освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Сергий.

После этого колонна машин отправилась на центральную площадь. Секретарь горсовета Юрий Евсиков вручил военным 128-й и 57-й бригад, врачам, медицинским сестрам, работникам ГСЧС и полиции медали, изготовленные по случаю 3-й годовщины освобождения города.

После торжественной части жители города с 20-метровым флагом отправились по улицам. Завершилось празднование открытием памятной экспозиции.

Напомним, 21 июля 2014 года сводные подразделения Сил специальных операций Украины освободили Торецк от незаконных вооруженных формирований. 33 бойца и 8 спецназовцев почти 8 часов сдерживали наступление более 200 вооруженных боевиков, усиленных 2 танками и БМП. В тот день ранения получили 3 военных. К вечеру украинские войска получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Источник: https://censor.net.ua/v448730