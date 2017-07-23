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«ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Незаконная организация «ДНР» не будет без очереди пропускать транспорт патрулей и руководства СММ ОБСЕ. Об этом заявил член незаконной организации «ДНР» Денис Пушилин, передает сайт незаконной организации.
«Нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - сказал Пушилин.
По его словам, данная мера предпринята из-за того, что «в последнее время миссия ОБСЕ освещает информацию, в большей степени выгодную украинской стороне».
Боевики обвиняют миссию в том, что наблюдатели СММ не подтверждают их заявления о якобы нарушениях Минских соглашений со стороны ВСУ.
Кроме того, боевиков возмутило заявление заместителя миссии Александр Хуга который «во всеуслышание заявил о проблемах с пересечением блокпоста в Новоазовске».
«Подобный подход руководства СММ ОБСЕ, призванного объективно мониторить обстановку, вызывает обеспокоенность руководства ДНР и наводит на мысль о предвзятом отношении к Народным Республикам. В связи с этим нами была принята вынужденная мера - осуществлять пропуск руководства и патрулей СММ ОБСЕ через КПП и блокпосты на общих основаниях, без какого-либо приоритетного права проезда», - заявил Пушилин.
В ответ на обвинения боевиков в ОБСЕ заявили, что осуществляют мониторинг на Донбассе и докладывает о фактах, в соответствии с мандатом, одобренным 57 государствами-участниками ОБСЕ.
«Факт заключается в том, что СММ дважды пришлось прекратить полеты мини-БПЛА - в Ясиноватой и в районе насосной станции в Васильевке - в связи с огневой активностью неподалеку, при этом по меньшей мере в одном случае огонь был нацелен на БПЛА», - говорится в сообщении.
В ОБСЕ также подчеркнули, что СММ оперативно доложила о взрыве, который наблюдатели слышали в Васильевке, на официальной странице миссии в Twitter. Кроме того, оба указанных инцидента описаны в ежедневном отчете миссии.
В ОБСЕ добавили, что эти инциденты - лишь два случая среди множества нарушений минских договоренностей и мандата СММ.
Также в заявлении говорится о том, что миссия ожидает объективности и ответственности в своих высказываниях о деятельности СММ.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, Денис Пушилин
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