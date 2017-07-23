Горсовет Доброполья теряет территории

23.07.2017 10:12

Процесс создания громад (децентрализация), идущей где-то активно, а где-то – со скрипом, приводит к тому, что города областного значения теряют часть своей территории. Это коснулось на Донетчине Славянск (лишился города Николаевка, ставшего центром громады), Бахмута (бывший Артемовск). «Откалываются» и части горсовета Доброполья.

В частности, руководству города Доброполье (напомним, что есть еще одноименное сёло) не удалось убедить жителей и власти г.Белозерского в целесообразности создания одной большой громады. На данный момент известно, что в Белозерскую громаду войдут собственно Белозерское и Нововодянский сельский совет.

Согласно законодательству, для создания громады нужно изменить границы Добропольского района. Для этого Белозерское было выведено из подчинения Добропольского горсовета, а на внеочередной сессии Добропольского районного совета введено в состав Добропольского района.

Изначально в состав предлагаемой Добропольской громады предполагалось пригласить и Новодонецкое с прилегающими селами Александровского района. Однако создание Белозерской громады делает это невозможным – нет общих границ. Поэтому Новодонецкое (его недавно тоже вывели из состава горсовета) станет центром громады, в которую войдут также пять сельских советов Александровского района.

Таким образом, формально сейчас в Добропольский горсовет входят города Доброполье и Белицкое, а также поселок Водянское.

Источник: ddk.dn.ua