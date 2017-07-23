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"Ихтамнеты" дезертируют из-за издевательств командиров
Военнослужащие контрактной службы ВС РФ продолжают дезертировать из Донбасса из-за издевательств офицеров. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В соединениях и частях российских оккупационных войск из-за отсутствия мотивации, неудовлетворительные условия несения службы и издевательства российских офицеров над подчиненным личным составом сохраняется тенденция к дезертирству и отказа от продления контракта военнослужащими", - говорится в сообщении.
Разведчики отмечают, что, в частности, в 3 отдельной мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ около 10 человек отказались от продолжения военной службы и заключения нового контракта.
"В одном из подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК военнослужащий с оружием самовольно оставил пост и убыл в направлении границы с РФ", - говорится также в сообщении.
Источник: glavnoe.ua
Теги: Донбасс, разведка, мотивация, офицеры
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