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Мариупольский наркоплантатор забаррикадировался в доме
Наркоплантатор забаррикадировался в доме и сопротивлялся полиции при аресте.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В рамках спецмероприятий под условным названием «Мак» полицейские получили информацию о том, что в частном доме хозяин выращивает большое количество запрещенных растений. В суде было получено санкцию на проведение обыска.
На пороге квартиры сотрудников двух подразделений встретил владелец и начал сопротивляться: сначала пытался бежать, прятаться во дворе, а потом забаррикадировался в доме.
Позже злоумышленник успокоился, однако объяснения давать отказался как и способствовать обыску.
В шкафу сотрудники нашли 25 стеклянных банок с готовой к употреблению растением (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов). В других двух комнатах все еще продолжался подготовительный этап высушкы конопли. Росла она и на огороде.
Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов мужчина сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось без времени на перерыв, пока позволяли климатические условия.
Кроме того, изъято оружие - пистолет, вероятно боевой.
Сейчас обыски продолжаются. На очереди - ликвидация наркоплантации.
Источник: 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, конопля, наркомания
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