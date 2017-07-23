Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками

23.07.2017 15:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нема ніякої "Малоросії", – волонтер розповів, що насправді відбувається між псевдореспубліками

Терористичні угруповання "ДНР" та "ЛНР" вже давно ведуть між собою війну, тому жодної єдиної "Малоросії" існувати не може. Про це говорить ветеран АТО, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

За його словами, те, що проект "Малоросія" – "рука Кремля" – це всім зрозуміло.

"Сашу Захарченка мені в такі моменти навіть шкода – над ним прямо знущаються, хоча над ним можна і треба знущатись", – цитує волонтера "Обозреватель".

Людина сиділа, бухає, а тут телеграма. Він ще не встиг оголосити про створення чергової республіки, а вже з'явилося ополчення у вигляді Гіркіна, свої сепаратисти у вигляді "ЛНР", які сказали: "Хлопчик, ти що, дурень? Тільки спробуй – ми будемо з тобою воювати,
– каже Римарук.

За словами волонтера, "ЛНР" й "ДНР" й без того ведуть війну між собою, щоправда, поки воюють тільки за бізнес і кожній стороні "дали добро" на розграбування цих територій.



Теги: Донбасс, волонтер, Захарченко, Малороссия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх