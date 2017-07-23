- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
- Фронтовая свадьба АТОшника и медсестры растрогала пользователей Сети13:10
- В БАХМУТЕ ПРОШЕЛ «БОЙ» С БУМАЖКАМИ10:33
- Горсовет Доброполья теряет территории10:12
- Волонтерство понад усе: українська актриса готова пожертвувати кар'єрою08:33
- Мариупольский наркоплантатор забаррикадировался в доме08:08
- У АТО загинув ще один боєць 128 бригади – прапорщик Олексій Калабішка17:03
- В Мариуполе 2-летний мальчик умер после наркоза в частной стоматологии15:52
Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли
Сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области совместно с представителями управления внутренней безопасности Донецкой области в ходе спецмероприятий «Мак» обнаружили в Мариуполе крупную партию конопли, сообщает MRPL.CITY.
Отдел коммуникации полиции в Донецкой области сообщает, что правоохранители прекратили в Мариуполе конвейерное выращивание и переработку наркосодержащих растений. На месте было изъято 25 банок наркорастений, высушенные ветки, а также плантацию конопли в огороде.
Полицейские получили информацию, что в частном доме хозяин выращивает большое количество запрещенных растений. На пороге доме правоохранителей встретил владелец — он не ожидал, что субботним утром в нему нагрянут полицейские. Мужчина начал сопротивляться: сбежал, начал скрываться во дворе, а потом забаррикадировался в доме.
После неудачных попыток помешать проведению следственных действий, злоумышленник успокоился, однако давать какие-либо объяснения или способствовать обыску отказался.
В ходе обыска сотрудники полиции нашли в шкафу 25 стеклянных банок с готовым к употреблению наркорастением (по предварительным данным в общей сложности более 10 килограммов). В других двух комнатах все еще продолжался подготовительный этап сушки конопли.
Кроме того, выращивалось растение и на огороде. Выяснилось, что собрав урожай, на месте старых кустов человек сразу высаживал новые. Выращивание продолжалось пока позволяли климатические условия.
Также у злоумышленника был изъят пистолет, вероятно боевой.
Теги: Донбасс, Мариуполь, конопля, полицейский
- Мариуполец вырастил целое поле конопли
- Правоохранители отправили в огонь крупную партию наркотиков (ФОТО)
- Центр Мариуполя засеяли коноплей
- Маріупольскі правоохоронці спіймали крадія "за гарячими слідами" та знайшли плантацію коноплі
- Мариуполец выращивал коноплю на приусадебном участке - для собственного потребления
- В Мариуполе накрыли наркоплантатора
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
- Фронтовая свадьба АТОшника и медсестры растрогала пользователей Сети13:10
- В БАХМУТЕ ПРОШЕЛ «БОЙ» С БУМАЖКАМИ10:33
- Горсовет Доброполья теряет территории10:12
- Волонтерство понад усе: українська актриса готова пожертвувати кар'єрою08:33
- Мариупольский наркоплантатор забаррикадировался в доме08:08
- У АТО загинув ще один боєць 128 бригади – прапорщик Олексій Калабішка17:03
- В Мариуполе 2-летний мальчик умер после наркоза в частной стоматологии15:52
- В Украине выставлено на приватизацию семь цирков и две киностудии15:30
- В Украину прибыло судно с южноафриканским углем15:10
- «ДНР» ОБВИНИЛА ОБСЕ В ПРЕДВЗЯТОСТИ И ЗАЯВИЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ ПРОПУСКАТЬ ТРАНСПОРТ МИССИИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ14:50
- ЖИТЕЛИ БАХМУТЧИНЫ ХОТЯТ ПРЕОБРАЖАТЬ СВОИ ГРОМАДЫ14:32
- Полицейские изъяли у мариупольца 10-киллограмовую партию конопли 14:13
- Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці13:50
- В Кабмине готовят новый законопроект о реформе пенитенциарной системы13:30
- Фронтовая свадьба АТОшника и медсестры растрогала пользователей Сети13:10
- Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу.12:53
- Сайт Миротворець презентував новий механізм розпізнавання російських військових12:24
- Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий11:53
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Продукти, які покращать ваш імунітет21:10
- Яку хворобу лікує кавун?18:41
- Заметки из прифронтового блокнота: «Сиртаки» против пострелушек12:54
- Жизнь в сети: почему мы перестали говорить друг с другом12:43
- Мир увлечённых: Полтора часа в «Аду»12:35
- Четыре бытовые привычки, которые медленно убивают здоровье12:15
- Як засмагати без шкоди здоров'ю?11:55
- Деоккупация Донбасса: обострение или дальнейшее отдаление?11:26
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса
- Число погибших в АТО бойцов может резко возрасти
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери
- Детали "осовременивания": кому не повысят пенсии в октябре и как посчитают выплаты
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- У МВС розповіли, що буде з Захарченком та Плотницьким