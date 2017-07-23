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Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области
За минувшую неделю на блокпостах в Донецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали 26 злоумышленников, среди которых боевики и их пособники, мошенники, насильник и убийца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
"За неделю через блокпосты прошло 1,6 тысяч грузовиков, 23 тысячи легковых автомобилей и 44 тысячи граждан. В результате контроля сотрудниками полиции выявлено 89 правонарушений. Полицейские предотвратили 9 попыток перевозки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди запрещенного груза были обнаружены 2 боевые гранаты и 100 г тротила, а также охотничье оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.
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Также в результате проверки были задержаны 10 лиц, которые, согласно базам данных, участвовали в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", а также обнаружили 17 лиц, которые поддерживают связь с боевиками. "Относительно всех проводится проверка", - отмечают в полиции.
Кроме того, полицейские задержали 15 лиц, которые находились в розыске за совершение преступлений - убийство по неосторожности, насилие, грабежи, кражи, мошенничество, подделка документов и т.п. В Краматорске благодаря проверке на блокпосте злоумышленник, который совершил кражу с проникновением в жилище, был задержан "по горячим следам" - не смог покинуть черту города.
Теги: Донбасс, полиция, блокпост, боевики
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