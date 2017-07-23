Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области

23.07.2017 19:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области

За минувшую неделю на блокпостах в Донецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали 26 злоумышленников, среди которых боевики и их пособники, мошенники, насильник и убийца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"За неделю через блокпосты прошло 1,6 тысяч грузовиков, 23 тысячи легковых автомобилей и 44 тысячи граждан. В результате контроля сотрудниками полиции выявлено 89 правонарушений. Полицейские предотвратили 9 попыток перевозки нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки. Среди запрещенного груза были обнаружены 2 боевые гранаты и 100 г тротила, а также охотничье оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы задержали на блокпосту боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом

Также в результате проверки были задержаны 10 лиц, которые, согласно базам данных, участвовали в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", а также обнаружили 17 лиц, которые поддерживают связь с боевиками. "Относительно всех проводится проверка", - отмечают в полиции.

Кроме того, полицейские задержали 15 лиц, которые находились в розыске за совершение преступлений - убийство по неосторожности, насилие, грабежи, кражи, мошенничество, подделка документов и т.п. В Краматорске благодаря проверке на блокпосте злоумышленник, который совершил кражу с проникновением в жилище, был задержан "по горячим следам" - не смог покинуть черту города.



Теги: Донбасс, полиция, блокпост, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх