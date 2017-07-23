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У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ
Учетверте вже змінює прописку найближчий до передової військовий шпиталь – нині переїхав до аварійного приміщення, де тривають ремонті роботи. Проте лікарям чекати немає коли, адже лише від червня прооперували дві сотні поранених–- везуть до них армійців і вдень, і вночі.
Василь Гаврилов неохоче говорить про поранення, якого зазнав 7 липня 2017 року на Донеччині. З мінно-вибуховими травмами й переломом ноги бійця доправили до маріупольського шпиталю. Нині чоловік хоче чимшвидше одужати й побачити рідних. Вони досі не знають, що він третій рік на війні.
Боєць каже: "Навіщо їх засмучувати? Так просто приїхав додому, зламав ногу і все. Тому навіщо їм думати, що тут відбувається таке? Навіщо? Нехай мирно живуть і радіють, що всі живі-здорові".
Від початку російсько-української війни госпіталь у Маріуполі вже вчетверте змінив приміщення – два місяці тому переїхав до лікарні швидкої медичної допомоги, в якій лікують і цивільних. Попередні будівлі були затісні. Нині у будівлі ремонт, тож не всім медикам вистачає кабінетів. Стоматологи приймають пацієнтів у спеціально обладнаній автівці на подвір'ї лікарні.
Петро Касянчук, начальник стоматологічного кабінету 61-го військового мобільного госпіталю, говорить: "В цьому кабінеті надається повна медична допомога стоматологічна, крім протезування. Абсолютно безкоштовно, от єдина плата – оці от шеврони. Оці шеврони – це плата військового за то, що ми його полікували. Це моє ноу-хау".
У шпиталі вже обладнали операційну, реанімаційне відділення, протишоковий кабінет, процедурну. Завдяки сучасному обладнанню та оперативності медиків удалося врятувати життя бійцю.
Богдан Кучер, т. в. о. начальника 61-го військового мобільного госпіталю, розповідає: "Цьому пораненому водночас ми виконали біля 6 операцій одномоментно. Є таке поняття "золота година", його дуже швидко, буквально через 20 хвилин, доставили до нас".
Військовий мобільний госпіталь у Маріуполі – найближчий до передової. Саме сюди одразу доправляють поранених.
Лвкарі кажуть, готові надавати допомогу і вдень, і вночі, тому що поступають різні пацієнти з різними пораненнями: "Такий от темп роботи".
Лікарі прогнозують, що до кінця серпня шпиталь має на повну запрацювати вже в оновленому приміщенні.
Источник: 5.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, госпиталь, военные
- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
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